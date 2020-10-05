全球領先的企業軟體創新者VMware公司在VMworld2020大會上，宣佈升級Tanzu對VMware Cloud on AWS、Azure VMware Solution和Oracle Cloud VMware Solution的支援，並同時與GitLab展開合作。在VMworld 2019美國大會上，VMware發佈了VMware Tanzu 這一系列用於執行應用程式和基礎架構現代化升級的產品和服務組合，其共同目標是持續地為生產提供更好的軟體。在過去一年中，VMware快速擴充Tanzu產品系列，拓展其合作夥伴生態系統，並增加了新客戶。

VMware Tanzu產品包含透過收購Bitnami、Heptio、Pivotal和Wavefront獲得的創新技術。 VMware最近宣佈針對最常見的應用現代化挑戰，將上述產品打包成四個簡單的Tanzu版本。VMware還將Kubernetes嵌入到VMware vSphere控制層中——vSphere with Tanzu，為客戶提供適用於所有應用的統一平台。

VMware Tanzu社區有超過75家獨立軟體廠商（ISV）。VMware及其合作夥伴正在共同尋找更好的方法聯合應用開發人員和營運團隊，實現加快發佈週期的共同目標。在大家的共同努力下，現在已有數百家客戶使用Tanzu產品，並在超過一百萬個用於生產環境的容器上運行。另外，在start.spring.io上平均每分鐘就有36個新專案啟動。VMware現在每月支援數百萬開發人員使用Spring微服務框架和Bitnami社區容器鏡像目錄啟動新專案。

Tanzu這一年的成就在VMworld 2020大會上到達頂峰。VMware宣佈Tanzu對VMware Cloud on AWS的支持和對Oracle Cloud VMware解決方案的支持預覽。VMware和微軟正在密切合作，儘快為早期用戶提供預覽版本。上述更新支援客戶能夠快速、安全地將工作負載擴展到雲端中，並進一步增強VMware的能力，為客戶提供無所不在的平台，使客戶能夠在他們選擇的基礎架構上運行應用程式。VMware還宣佈與開發維運平台應用——GitLab建立合作關係。

VMware和GitLab均致力於聯合應用開發人員和營運團隊，實現快速安全發佈週期的共同目標。為此，GitLab with Tanzu可以協助客戶簡化開發流程，並且不斷加快生產速度。

VMware產品和雲端服務營運長Raghu Raghuram表示，企業正在評估其應用程式的最佳開發途徑。無論選擇哪種方式，VMware都是他們必不可少的合作夥伴。我們在本地運行的工作負載達到8,500萬，我們有快速、簡單的雲端遷移路徑，而且能夠提供適用於所有應用程式的統一平台，以及用於重構現有應用程式和構建現代化新應用的強大工具。

(工商 )