這幾天，「國慶假期要吃23場酒」沖上大陸網路熱搜榜，據當事人女兒回應，實際參加的酒席要比23場還多。雷先生在十一長假前後的十來天裡要趕23場喜酒，光是10月1日當天就有8場。按照當地的風俗，雷先生送的禮金不是很多，一般的鄰里就100元人民幣，但全部加起來也有不少了，總共是4800元，如果再加上其他支出，那自己一個月的工資完全不夠。

中新網報導，婚慶行業歷來有著「金九銀十」的說法，由於新冠肺炎疫情影響，今年上半年5、6月的「旺季不旺」，不少沒能完成婚禮的新人，選擇在十一國慶假期完成這件最重要的事，年內第一個婚宴高峰便由此到來。

一份山東職場人國慶行程安排的問卷調查顯示，超8成職場人要在假期期間參加婚禮，超5成職場人參加1～3場婚禮，參加5場以上的職場人，占比在16.47％。

10月4日結婚的陳安（化名）小倆口，春節前夕，生活在湖北武漢的兩人本已定好了5月2日的婚期，並打算趁著春節走一波雙方的親戚。沒想到就在出發前幾天，突如其來的疫情讓陳安不僅推遲了團聚，也推遲了婚禮。

「本以為會是最忙碌最熱鬧見的人最多的一個春節，卻變成了我倆自打認識以來最長的一段二人時光。」陳安說，如今回想起來封城的那段時間，自己和未婚夫在恐懼中的相互陪伴和鼓勵，反而讓雙方更加堅定了對彼此的選擇。

從事婚禮策畫工作的王琳（化名）說，最近她們可以用「忙得直轉圈」來形容。除了要完成手頭上的婚禮任務，還有源源不斷的前來諮詢預約的客人。

王琳說，大概是在6月份疫情穩定之後，來諮詢的人就越來越多。但今年的肯定約不上了，準新人們已經開始搶明年的好日子了。

(旺報 )