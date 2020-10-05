前總統府發言人丁允恭被爆渣男醜聞，在任高雄市新聞局長期間把辦公室當砲房。國民黨立委鄭麗文今天在立院司法法制委員會質詢人事長施能傑，人事總處是否會有相關調查？施能傑表示，確實丁允恭的行為有涉及違反《公務人員服務法》，但事發時間是在任高雄市新聞局長期間，應該由高雄市政府去了解才對。

鄭麗文質疑，丁允恭利用新聞局長職權，對職掌範圍的女記者下手，還在辦公地點與女記者發生性行為，甚至有逼人墮胎、事後糾纏的渣男行徑；然而此事在新聞界已經不是新聞，早就眾人皆知，現在是當事人忍無可忍才爆出來，其中是否涉及包庇，如今丁的犯行天下皆知，當事人也承認了，人事總處會不會啟動調查？

施能傑表示，有些事情當事人也說了，確實有在上班時間、利用工作場所的行為，這些可能涉及違反《公務人員服務法》相關議題，但是事發時間地點是在高雄市政府，高雄市政府應該要去了解才對。

施能傑強調，《公務人員服務法》與《公務員懲戒法》是一般性法律，慣例上個案的發生就是由個案發生的主管機關處理，個別主管機關自己雇用的人，如果有可能違反《公務人員服務法》的都應該要自己做調查。

鄭麗文則質疑，丁允恭公然在辦公室發生性行為，行徑囂張，為所欲為，根本是在嘲笑公務體系，只看到他之前的長官陳菊去甩鍋給賴清德，有無包庇問題？難道辭職下台就好了？作為女性實在無法接受，人事總處是否有檢討強化相關機制？

施能傑表示，確實沒有錯，政府其實都有制度在那裡，會檢討在個案發生後，如何讓機制有積極處理。在人事業務的部分，平時都有跟全國人事主管機關溝通，如果有人提出示警相關的事情，機關可以採取什麼必要的作為。

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(中時 )