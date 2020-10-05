近期車市反彈，輪胎銷售量增加，刺激近期上游合成橡膠需求，有利於苯乙烯-丁二烯橡膠(SBR)以及丁二烯橡膠(BR)報價走勢，法人看好台橡(2103)將擺脫上半年虧損，下半年獲利恢復成長表現。台橡今日股價盤中漲幅逾3％，公司預計10月16日在證交所召開法說會。

今年上半年疫情影響車市及消費性商品需求，使得輪胎需求大減，SBR、BR報價季減30％、20％，毛利率優於預期則因為原料丁二烯(BD)報價季減35％。另外，印度封城，台橡轉投資印度SBR廠5月底才復工，獲利影響0.93億元，使得整體第2季轉虧，累計上半年稅後虧損0.58億元，每股虧損0.07元。

但大陸車市在解封後，逐步走出谷底，帶動輪胎銷售，大陸輪胎產量今年下半年回到正成長，也帶動上游合成橡膠需求，拉動SBR報價季增20％，BR報價季增6％，原料BD報價因低油價季減6％，利差放大，對台橡的毛利率提升一大助力。而印度SBR廠恢復正常營運，法人看好下半年營運可望出現反彈，獲利表現可望優於上半年及去年同期，全年維持獲利。

(時報資訊)