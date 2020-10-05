前華亞科董事長，也是前中國大陸紫光集團全球執行副總裁高啟全，已與紫光五年合約期滿後離開紫光集團，業界傳出高啟全將與台灣設備及晶圓再生廠辛耘(3583)攜手合作，在湖北黃石投資興建12吋晶圓再生廠。

辛耘去年中即公告，擬以現金方式投資大陸設立晶圓再生廠，初期投資金額1億人民幣。

高啟全與大陸紫光集團五年合約期滿後，於今年10月1日正式離開紫光集團，後續動向受到業界關注。業界傳出高啟全將與辛耘聯手合作，於靠近武漢的黃石投資興建12吋晶圓再生廠，預計2021下半年量產。

高啟全曾任南亞科總經理、華亞科董事長等職，五年前他自華亞科董事長一職退休後轉戰中國紫光集團，於今年10月1日離開紫光，並對外表示其階段性任務已完成，接下來要做自己的事。業界傳出，高啟全將與辛耘在大陸湖北省黃石合資興建12吋晶圓再生廠，與辛耘均為主要股東，晶圓再生技術將來自辛耘。

(時報資訊)