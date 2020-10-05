魏德聖4日在導演葉天倫新開的Youtube節目「葉天倫試片室」擔任首集來賓，正在籌備《臺灣三部曲》的他，坦言一開始很樂觀，認為可以得到很多支持，「剛開始在集資的時候進展得很好，但一週後，集資進度開始趨緩，一直到上月初進行開土動工，瞬間湧入許多大筆的企業捐款，目前已累積到9000萬」。

談到電影《海角七號》的成功，魏德聖坦言：「這對我來說是一個意外。」當時看了很多商業的書，來研究行銷的操作，看完這些書後才發現，「原來這些消費市場都在，只是不看國片」，所以決定先把電影的品質顧好，當時他預估《海角》電影票房有5000萬，還曾被罵「肖ㄟ」，甚至還被低估票房只有50萬。

葉天倫則認為魏德聖是一位永不放棄的人，不過魏德聖說：「自己常常把自己逼到無路可走，無路可回頭，既然無法回頭，只能相信是好的事情，就一路的過關。」他回憶起1年前去提案，被對方說：「反正我不投資你，你也會完成，那為什麼我要投資你？」讓葉天倫直呼：「這個邏輯不對！」

葉天倫開立「葉天倫試片室」Youtube節目，首三集與「大稻埕國際藝術節」合作，並獲得國內影音器材龍頭正成集團獨家贊助現場所有影音器材。除4日邀請導演魏德聖外、17日下午兩點將與電影《我的靈魂是愛做的》導演陳敏郎紐約越洋連線、18日下午兩點則將與女星陳孝萱進行慈善快閃音樂會，詳情請洽葉天倫、青睞好戲及大稻埕國際藝術節粉專。此外第六屆大稻埕藝術節自本月3日起至30日止，將在大稻埕進行一系列活動，詳情請洽大稻埕國際藝術節粉專。

(中時 )