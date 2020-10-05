嘉義縣中埔鄉後庄郵局經理即時通報警方，保住老婦30萬元存款。（警方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣中埔鄉後庄郵局經理即時通報警方，保住老婦30萬元存款。（警方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣79歲牟姓老婦人日前接到自稱大陸四川省公安局電話，指老婦涉及四川省一件假投資真詐財金融詐騙案，要求監管老婦帳戶，並繳交保證金，讓老婦人趕忙到郵局要提領30萬元存款，經行員通報警方，才順利說服老婦不要上當，免於被詐。

中埔分局三和派出所所長莊政峯、警員李傳毅日前接獲中埔鄉後庄郵局經理電話告知在郵局內有1名老婦人要提供領30萬，疑似正遭到詐騙。莊、李2員立即到場並上前了解，一開始牟婦向警方稱是為了旅遊才會提領現金，但莊員反問牟婦現在都管制出國了，即使在台灣也用不到30萬元？

莊政峯見牟婦支吾其詞，不厭其煩向老婦告知這是詐騙手法，並通知老婦女兒前來，牟婦才打消提領現金念頭，並向警方解釋，她日前在家中接獲未顯示號碼來電電話，對方自稱是大陸四川省公安局，因老婦籍貫四川，便向老婦聲稱她雖暫居台灣，但其涉及四川省一件假投資真詐財金融詐騙案，需秘密配合協助公安局偵辦此詐騙案，告知牟婦欲監管其帳戶以及須繳交保證金，並令牟婦不准將此事告訴他人。

老婦事後感謝當班郵局經理感覺有異報警請求協助，讓她保住存款。中埔分局表示，一般民眾對司法程序不瞭解，一聽到涉及刑案都會因害怕而恐慌，何況此案例還牽涉違反中國大陸相關法令，但現行檢警不可能用監管帳戶或繳交保證金協助案件偵辦，呼籲台商及其眷屬多加留意此類詐騙手法。

(中時 )