台北市「設市百年」活動結束，台北市長柯文哲廣邀前北市長和議長參加活動，被外界質疑主要是為2024年參選總統布局著眼；對此，柯文哲當場否認說，「想太多，不過台灣內部要有效團結」；被問到與前總統馬英九接觸後是否有改變看法，柯說，「有接觸就會有交流，要處理兩岸問題，台灣內部還是要先和解，馬是很健談友善的人。」

流感疫苗開打，柯文哲今早到聯合醫院接種流感疫苗，被問到有議員質疑市長無心市政，只想選2024總統，並提出超過20個專案報告，要求到議會報告，柯文哲回應「每天還是在工作，但我們還是黨團協商，會把報告項目提出來。」

此外，面對外界質疑柯文哲廣邀藍綠前市長是要打「和解牌」佈局2024，柯表示，「想太多，不過台灣內部還是要有效團結。」媒體追問與馬英九見面後的看法，柯文哲回應，「馬總統是很健談的人，比較客氣，美豬還會拿出來討論，如果現在就直接做下去，根本跳過民意的監督。」

另外，柯還說，「馬總統當過8年台北市長和總統，對我來說，是很重要的資訊來源，他講的不一定百分之百同意，但是很多東西是沒注意到的。」被媒體問到馬總統和蔡政府的差異，柯文哲大笑說，「馬總統是很客氣的人，很久沒有見到蔡總統了。」

被問到柯以前曾說馬英九關陳水扁是污辱台灣人，現在是否改變看法，柯文哲回應，「以前看法也沒有錯，台灣內部自己沒有擺脫藍綠的泥沼，無法處理兩岸問題，現在的課題就是，我們有不同的過去、但是有共同的現在，有沒有辦法走向共同的未來。」

(中時 )