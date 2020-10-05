中華經濟研究院發布9月台灣製造業採購經理人指數（PMI）連續第三個月擴張，指數上揚1.7至57.7，為2018年3月以來的二年半最快擴張速度，非製造業經理人指數（NMI）為55.6，已連續四個月擴張。

中經院院長張傳章表示，PMI擴張主要是因應中秋節連假提前拉貨、Apple新機上市、5G建置、年底旺季效應等。PMI五項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用擴張、供應商交貨時間、存貨均持續擴張。

張傳章指出，PMI六大產業從2019年5月以來首次全數呈現擴張，依擴張速度排序為交通工具、電子暨光學、食品暨紡織、化學暨生技醫療、基礎原物料與電力暨機械設備。

NMI雖連續4個月擴張，但9指數由2014年8月創編以來最快擴張速度的59.4，小幅回跌3.8至55.6。張傳章認為，指數從3月以來連續六個月快速擴張後，小幅回落屬於健康的整理。

NMI四項組成指標的商業活動、新增訂單、人力僱用擴張、供應商交貨時間均持續上升。張傳章說明，八大產業中有六大產業呈現擴張，擴張速度依序為營造暨不動產、運輸倉儲、批發、零售、教育暨專業科學與資訊暨通訊傳播。住宿餐飲與金融保險轉為緊縮。

(工商 )