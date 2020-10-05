美國總統川普確診新冠肺炎，消息震驚全球，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，川普染疫不僅拜登危險，辯論會中一起加入吵架的主持人也很危險，且不管川普最後是康復還是病歿，「有一個國家一定倒大楣」。

謝宗學日前在臉書《Dr. E 小兒急診室日誌》指出，純粹以兩個總統參選人氣色來看，若同時染病，個人覺得川普會恢復比較快，再加上拜登年齡大川普3歲，重症風險更高。他也提出疑問，若兩個美國總統參選人同時罹病， 11月的大選還會如期舉辦嗎？

對於美國總統大選，川普染疫是加分還是扣分，謝宗學認為目前還看不出來，但不管川普康復還是病歿，看看英國首相強生康復後的態度就可以知道，疑暗指日後美國對大陸的態度會更強硬。

川普確診住院，昨（4）日突搭車短暫離開醫院，以巡禮的方式向醫院外的民眾、媒體致意，讓醫生相當火大，因為了這場政治秀，同車特勤人員都得隔離14天，有些人可能喪命。不過川普雖染疫，最新民調顯示，川普仍獲得46%的民眾支持，險勝拜登的45%。

(中時新聞網)