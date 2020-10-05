雖然沒什麼心眼是好事，但講話太口無遮攔，可是會得罪一票人，有些人一開口說話，就讓人為他們捏一把冷汗，到底這些一條筋通到底的星座有哪些呢？一起來看看吧！

牡羊座

牡羊一向心直口快，腦袋轉的速度都跟不上嘴巴的速度，儘管他們沒有那個意思，講出來的話就是不太重聽，也不懂得要修飾，常因此得罪不少人都不自知，更別說他們脾氣一上來，根本不知道自己講了多難聽的話，所有情緒都直接表現在臉上，可以說是毫無心機的一群人。

處女常不小心得罪人。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

處女座

處女以毒舌難搞出名，直腸子的他們時常語出驚人，儘管會想偽裝自己毒舌的事實，假裝自己很有修養、脾氣很好，偶爾還是會不小心露餡，不分場合的冷嘲熱諷，無意間就中傷不少人，就算是沒有惡意，還是令人退避三舍，但處女通常懂得修正自己，年紀越大，這種不得體的情況就越少見。

水瓶在任何場合都能自在做自己。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

水瓶座

水瓶雖然很聰明，但通常不太會和人相處，更喜歡一個人待著耍孤僻，他們懶得去鬥爭，也懶得阿諛奉承，去到哪都要秉持著自在做自己的宗旨，彷彿外界的一切都和他們無關，只要自己開心就好，他們才管不著其他人的想法，也不在乎會不會得罪人，說穿了就是任性。

(中時新聞網)