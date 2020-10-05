財神爺大放送，財政部初步統計，7、8月期統一發票共開出22個特別獎（新台幣1000萬元）及21個特獎（200萬元），開出張數均創歷史新高；詳細中獎清冊將於今天傍晚公布。

7、8月期統一發票已在9月25日開獎，特別獎（1000萬元）獎號13362795，特獎（200萬元）獎號27580166，頭獎（20萬元）3組分別為53227282、35082085、37175928，增開2組6獎（200元）獎號為987、614；10月6日起可開始領獎，期限至2021年1月5日止。

雖然完整中獎明細要等財政部下午4時30分公布，但根據各超商、量販店自行公布的資料，22張特別獎（1000萬元）中獎發票中，各有2張從統一超商及全家便利商店開出，全聯也開出1張中獎發票；其中消費金額最小一張，花35元在統一超商新北市土城區頂孝門市買麵包就中獎。

21張特獎（200萬元）中獎發票中，則已知有5張是由統一超商開出、2張從全家便利商店開出；消費金額最小一張才10元，獎落統一超商桃園市楊梅區新梅門市，只買了1顆茶葉蛋就中大獎，實在超強運。

財政部也提醒，5、6月期至今還有多達7張特別獎及5張特獎還未領，之中金額最小一張才花2元在桃園市桃園區鎮撫街「愛心聯盟生鮮超市」影印就幸運對中特獎200萬元，另一張則僅花20元在全家新北「板橋光復店」買一瓶茶裏王綠茶就中特別獎1000萬元；領獎期限至11月5日止。（編輯：鄭雪文）1091005

(中央社)