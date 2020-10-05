23歲王男中秋節（1日）將機車借給林男，歸還時王男發現車子毀損，今天（5日）凌晨兩人相約談判爆發衝突，林男屁股遭刀捅傷，警消獲報趕抵，將林男送醫救治，所幸沒有生命危險；警方在事發2個多小時將傷人三人逮捕到案，訊後依聚眾鬥毆及傷害罪嫌移送法辦。

據了解，王男與18歲林男今天凌晨1時許，相約在三重區河邊北街超商旁談判，王男邀約26歲蔡男、19歲王男及21歲郭男談判，雙方對機車毀損賠償事宜一言不合爆發口角，林男勢力單薄過程中拿出滅火器攻擊對方，蔡男、王男、郭男見狀立刻拿出暗藏的摺疊刀刺傷林男，一行人便騎車逃逸。

三重偵查隊長鄭偉豪表示，大批警力趕抵後，發現林男表情痛苦乘坐在機車上、臀部濺血，警方先將他送醫救治，所幸沒有生命危險；警方事後鎖定動手的蔡男等人，在2個小時將傷人的3人逮捕到案，訊後將依刑法聚眾鬥毆及傷害罪嫌移送法辦。

(中時 )