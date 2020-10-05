1.政府抗疫作為 54%英國人不買單

皮尤中心調查14 個已開發國家，其中英國和美國民眾對自己政府應對新冠疫情的認同度排名墊底。有52% 美國民眾和54% 英國受訪者認為政府的防疫措施不到位。只有不到18%的美國受訪者表示，現在的美國比疫情前更加團結。這一數據遠低於46%的平均值，也是受訪14個國家中的最後一名。值得注意的是，58%的美國受訪者認為，更多的國際合作會對減少本國確診病例有所幫助。

2.提領公積金永久離港 3季達41億港幣

提領公積金永久離港 3季達41億港幣（圖／多維TW提供）

2020年首季以「永久離港」為由，提取強制積金高達7,600件，年增10%，金額年增32%。自2019年反修例事件以來的9個月，永久離港領取強制積金，累計約2.4萬餘件，提取金額約41億港幣，創史上新高。

3.美國52%年輕人住爸媽家

美國52%年輕人住爸媽家（圖／多維TW提供）

在新冠肺炎疫情和反種族主義運動等因素影響下，校園被迫關閉，失業率居高不下，美國年輕人的生活也受到影響。皮尤調查顯示，52%的美國年輕人選擇和父母同住，達到大蕭條以來最高水準。大蕭條時有48%的美國年輕人與父母住在一起。與父母同住的年輕人比例，白人和少數族裔的差異也在縮小。

4.戴口罩可能性民主黨比共和黨高1倍

戴口罩可能性民主黨比共和黨高1倍（圖／多維TW提供）

疫情與政治立場碰撞，造成美國兩黨在戴口罩問題上的分裂。民主黨人和親民主黨人士「始終戴口罩」的可能性（63%），比川普為代表的共和黨人和親共和黨人士（29%）多1倍。而共和黨人比民主黨人更可能很少或永遠不戴口罩（23%比4%）。

5.疫情全球燒 6.9億人恐挨餓

2019年世界處於嚴重糧食缺乏狀態的人數和成因（圖／多維TW提供）

新冠肺炎疫情可能導致全球飢餓人數大幅增加，世界將迎來50年來最嚴重的糧食危機。全世界將有6.9億人處於飢餓狀態。2019年，處於嚴重糧食缺乏狀態的人口波及55個國家和地區、全球1.35億人口受到影響。其中，超過一半的受影響人口聚集在非洲。中國大陸國家糧食和物資儲備局統計，截至今年8月主產區小麥收購4,285.7萬噸，年減938.3萬噸。

2019年大陸各地糧食產量（圖／多維TW提供）

中國大陸歷年糧食產量情況（圖／多維TW提供）

6.城市奢華排名 台北第15

城市奢華指數排行（圖／多維TW提供）

城市奢華指數排行（圖／多維TW提供）

城市奢華指數排行（圖／多維TW提供）

2020年「全球奢華展望報告」根據各城市資產超過3,000萬美元富豪的財富水準、奢侈品零售市場發展等指標計算奢華城市指數排行。全球前15 大奢華城市排行，紐約居冠，上海排名擠進前10，北京排名第12，台北則排名第15。

《多維TW》月刊059期

(中時新聞網)