攤商抗議公所封閉市場，雙方人馬爆發衝突。（張毓翎攝）

攤商集結在市場靜坐，一旁警察則嚴陣以待。（張毓翎攝）

公所5日上午8點多帶著鐵欄杆準備封閉市場。（張毓翎攝）

嘉義縣義竹鄉公告6月30日與公有零售市場承租戶終止租約、不再續租，並於10月5日封閉市場出入口，此舉引起攤商住戶不滿，質疑當年承租戶出錢蓋厝，公所沒有房屋所有權。公所5日上午8點多帶著鐵欄杆，但攤商早已集結在市場靜坐，高舉「還我居住權！」等牌子，雙方對峙近2小時，公所決定今日暫緩封閉出入口，擇日再執行。

義竹鄉公所祕書王耀燦表示，初估現在有30多戶住戶仍居住在公有零售市場，原則上目前雙方契約已終止，107年經鑑定，建物有安全疑慮，但那時一半以上的攤商不同意耐震補強，且目前市場機能只剩3分之1，根據市場管理條例，決定停止租約，未來鄉長有規畫活動中心及相關設施，讓義竹更加進步。

攤商住戶今日上午7點多搬出椅子坐在市場出入口，其中許多人的年紀都已70、80歲。80歲邱翁秀淑舉著「市場房屋歸住戶」牌子，哭訴她50多年前出資6萬元助公所蓋市場，那時6萬元價值現在都能買一甲的土地，公所沒有協商、安置，就要強迫他們搬走，真的太超過！

雙方對峙近2小時後，王耀燦強調，今天公所是依據行政執行法封閉出入口，但大家都不走，顧及民眾生命安全，今日決定暫緩，擇日再執行。

(中時 )