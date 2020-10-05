雲林縣元長鄉一名8旬陳姓老翁，昨天因故和54歲，曾經擔任警職的長子發生口角，一氣之下推倒兒子後，用竹棍猛毆他的頭部致死，陳姓老翁犯案後騎著腳踏車前往派出所自首，雲林地檢署考量陳姓老翁年事已高，又有中風及高血壓病史，將陳姓老翁責付給其擔任教職的小兒子帶回。

雲林縣元長鄉下寮村昨4日）發生人倫命案悲劇，一名80歲陳姓老翁疑似拿棍子打死54歲大兒子，該名老翁昨下午12點50分到派出所報案，警方趕往現場時，發現長子頭部、頸部有外傷，明顯死亡。

據了解，80歲陳姓老翁有三個小孩，他與54歲，曾經擔任警察的的大兒子同住，大兒子自從從警界退休後，平日就和父親一起務農多年，但是卻因喝酒，父子經常因此而爭吵。鄰居表示，昨天下午父子倆又吵得很兇。

昨天下午，陳姓老翁與兒子發生口角，他先推倒兒子後，又拿竹棍毆打其頸部和頭部，導致兒子當場傷重死亡，他隨後騎著腳踏車前往客厝派出所報案說兒子死了，派出所員警趕往在屋外後院發現一名男子倒臥在地上，沒有生命跡象，竟員警查看，死者頭部、頸部有外傷，明顯死亡。

由於陳姓老翁所設的是10年以上的殺人重罪，但檢方考量他年事已高，又從中風且有高血壓病史，且犯案後符合自首要件，因此責付給家屬帶回。

(中時新聞網)