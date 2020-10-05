微信iOS近日推出了「青少年模式」，在青少年模式下，包括「搖一搖」、「看一看」、「附近的人」、遊戲、購物等功能將不可訪問。安卓用戶不久也很快可以體驗。

陸媒報導，用戶若要設置「青少年模式」需將iOS更新到7.0.17最新版本。在微信的「青少年模式」下，成人版微信原本的部分功能受到使用限制，譬如，「搜一搜」功能僅部分開啟，可搜索朋友圈、表情等被認為允許訪問的內容；而帳號未關注的公眾號文章、影片等內容則不會顯示。

設定「青少年模式」，家長可根據情況設置未成年人允許訪問的範圍，這一消息很快引發了網民的熱議，並衝上了微博熱搜，已獲得了3.4億的閱讀量。

有微博網友質疑「哪個青少年會把青少年模式打開？」，還有人則建議青少年模式加強對微信支付的管控，防止青少年亂花錢。

對於青少年模式的開啟，輿論的態度各執一詞。一些人認為這是企業該有的社會責任感，或是青少年需要網路環境的淨化，但有多數網友認為治標不治本。

(旺報 )