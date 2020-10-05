英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）接受《太陽報》（The Sun）訪問時表示，進一步的封鎖將同時重創英國經濟與社會。

蘇納克表示，「國家經濟陷入困境一方面將影響我們為國民健保署（NHS）等公共服務部門提供資金的能力，另一方面也波及個人的長期健康情況。」

他對於餐飲、酒吧業者必須在晚上10點結束營業的政策表達不滿，「當然這實在令人沮喪，我知道這很困難，也希望我們不需要這麼做。」

蘇納克提及，內閣對此政策意見分歧，但仍鼓勵英國人民遵守規訂。

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