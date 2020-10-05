英國財相：封鎖將重創經濟與社會 10:502020/10/05 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）接受《太陽報》（The Sun）訪問時表示，進一步的封鎖將同時重創英國經濟與社會。 蘇納克表示，「國家經濟陷入困境一方面將影響我們為國民健保署（NHS）等公共服務部門提供資金的能力，另一方面也波及個人的長期健康情況。」 他對於餐飲、酒吧業者必須在晚上10點結束營業的政策表達不滿，「當然這實在令人沮喪，我知道這很困難，也希望我們不需要這麼做。」 蘇納克提及，內閣對此政策意見分歧，但仍鼓勵英國人民遵守規訂。 (工商 ) #英國 #蘇納克 #封鎖 #重創 #社會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 公務員對監管事業 不得持股 04:102020/10/05 政治要聞 加速資源布建 別讓憾事發生 04:102020/10/05 生活新聞 綠色採購 中壽獲頒國家級模範生 04:102020/10/05 產業特刊 蘇明淵封王月相表紅內褲助攻 04:102020/10/05 娛樂新聞 中秋連假 5萬人次湧入駁二 04:102020/10/05 地方新聞 納入WGBI利多已反映 中國債 中長線仍看多 04:102020/10/05 投資理財 《電腦設備》虹堡併歐商Spire 強化支付解決方案 08:012020/10/05 財經 美海神補給 首降印度安達曼島 04:102020/10/05 焦點新聞 女單女雙 頭號種子都落馬 04:102020/10/05 運動天地 群益投信25周年 用ESG讓投資人受益 04:102020/10/05 產業特刊 財經熱門新聞 台積電3奈米將投產… 台電兩年砸近1,500億 穩供電 - 財經要聞 - 工商時報 銀行錢太多 九成房貸 重出江湖 - 財經要聞 - 工商時報 封裝廠產能爆滿 Q4漲價逾10％ - 財經要聞 - 工商時報 中芯被禁 台廠轉單吃不完 - 財經要聞 - 工商時報 川普確診爆3種下場 最慘結局…散戶1招保命 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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