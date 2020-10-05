就在川普發視頻說自己「感覺好多了」的同時，美國仍出現了一天5萬多人確診的情況。不過，川普感染後能進入軍事醫療中心接受一流的治療，但大多數美國民眾卻沒有這樣的機會。環球網報導，當地時間10月4日，大陸外交部發言人華春瑩在推特上表達了對美國新冠患者的關切。

她寫道：「昨天，美國報告了47000例新冠肺炎確診病例和600例死亡病例。這些病人面對的苦難令人心碎，衷心希望所有美國患者，都能得到像總統一樣『一流』的治療待遇。」

華春瑩發表這一推特，正值美國總統川普因感染新冠進入沃爾特·里德國家軍事醫療中心之際。

據美國媒體報導，特朗普在入院後獲得了相當高水準的治療待遇。包括《紐約郵報》在內的多家美媒表示，川普應該是被送入了沃爾特·里德國家軍事醫療中心的VIP房間「71號病房」，這間病房由白宮直接控制。該病房不僅配有重症監護室，還有專門的臥室、廚房、客廳等設施，餐廳裡甚至還有一盞水晶吊燈。此外，沃爾特·里德醫療中心還擁有7000名工作人員，其中不乏美國最頂尖的醫師。

此外，川普治療用藥的花費同樣不低。根據白宮醫生康利的備忘錄，川普將使用實驗藥品抗體混合物進行治療，且用藥為8克的大劑量。而《科學》雜誌撰稿人喬·科恩表示，這種劑量的抗體混合物成本和價格都非常高昂。

與此同時，美國民眾在疫情中的處境卻依舊艱難。據美媒報導，僅2日一天，美國就有906名新冠患者死亡。而當天新增新冠肺炎病例54441例，為自8月14日以來最多的一天。

美國新冠死亡人數迄今已接近21萬人，依舊是全球疫情最嚴重的國家。根據一直追蹤全球新冠肺炎疫情數據的美國約翰斯·霍普金斯大學發佈的實時統計數據顯示，截至北京時間10月5日上午9時23分，美國新冠肺炎累計確診742萬0476例，累計死亡20萬9820例。

(中時 )