國泰(2882)旗下國泰證券領先業界推出，只要透過對話機器人就能在3個步驟、1分鐘完成台股定期定額的申購。國泰證券指出，對話機器人「智能客服阿發」正式上線後，湧入超越平時數10倍的詢問量，提供無論是客戶或非客戶全天候24小時不打烊的服務。

國泰證券智能客服阿發上線後，根據內部統計顯示，有3成的客戶會利用晚上8點後請阿發進行服務，顯示券商營業據點下班後，阿發擔任起許多白天沒有時間處理投資理財相關事宜顧客的重要諮詢對象。國泰證券總經理周冠成表示，阿發目前階段是文字客服，在集團數位團隊導入AI機器學習後，未來在國泰證券AI訓練師持續互動精進下，將會愈來愈聰明，不僅客戶服務面提供更到位的痛點解決服務，企業經營面則達到有效提升服務效率，人機合作充分發揮各自價值的長遠目標。

根據證交所最新統計數據，今年8月國人透過券商進行台股定期定額投資金額16.34億元，持續寫下新紀錄，累計今年前8月投資金額達95億元，較去年同期34.7億元成長1.7倍。國泰證券持續關注市場小額投資需求，發現小額投資人相當喜歡透過阿發進行台股定期定額申購的服務，進而提供更多的服務平台解決小資族投資的痛點。

(時報資訊)