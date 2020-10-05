日本電子大廠恩益禧(NEC)周一宣布，將以20.5億瑞士法郎(約22.3億美元)收購銀行軟體供應商Avaloq集團。此將為今年最大的金融科技交易。

恩益禧此舉將讓該公司進入數位金融軟體領域。恩益禧在聲明中表示，在完成必要程序和批准之後，交易預計在2021年4月完成。

目前華平投資(Warburg Pincus)擁有Avaloq的45%股份，其餘股份為Avaloq總裁費南德茲(Fernandez)及其員工所擁有。

Avaloq提供銀行軟體服務，特別是為數位財富管理平台的私人機構提供軟體服務，據知情人士指出，主要客戶有德意志銀行和巴克萊集團(Barclays)，而後者正為高盛集團提供交易諮詢。

據Avaloq公司網站介紹，該公司的技術被金融機構使用，他們總計管理大約4.5兆瑞士法郎的客戶資產。華平投資對該公司多年的投資，使該公司估值超過10億瑞士法郎。

(時報資訊)