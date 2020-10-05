後疫情時代運動風潮高漲，全球電動自行車、傳統自行車市場旺盛，自行車業者今、明兩年營運受到法人看好，巨大(9921)、美利達(9914)、桂盟(5306)晨盤飆漲3~7%，巨大與美利達站上所有均線，不過，隨著台股漲勢減少，股價漲幅縮至1~3%不等。

巨大今日晨盤一度飆上290元、大漲了17.5元，漲幅達7％，隨著台股腳步，盤中漲幅縮減至1.8%左右。在歐美地區解封後，對自行車需求大幅增加，有利巨大2020年整體營運持續成長。2021年在後疫情時代帶動自行車需求熱絡，巨大電動自行車與自行車將持續成長，法人初估，表現可望優於2020年。

據研調機構marketsandmarkets指出，全球電動自行車市場將從2018年的211億美元攀升至2025年的386億美元，年複合成長率9.01%。美利達晨盤一度觸及241.5元、上漲了8.5元，漲幅達3％。零組件供貨將回歸正常，美利達第4季起營收可望恢復年成長，法人認為獲利成長周期可望延長至2021年。目前美利達在手訂單爆滿，追加訂單的交期大多落在第4季至明年首季，營運動能十足。

桂盟今日以低盤開出後，在買盤簇擁下，股價最高曾至197.5元、大漲了8元，漲幅達4％，接著漲幅收斂至2%左右。桂盟2020年第3季單月接單都維持在5億元以上，9月營收表現自俏，法人預期，第3季營收有機會再刷新紀錄，全年度營收、獲利有機會創新高。2021年在歐美市場需求不看淡之下，成長腳步將持續。

(時報資訊)