過去北市一名溜冰女吳姓女教練，因單戀13歲未成年女學生，憤而騙她服下安眠藥，再將她悶死後，在她手心寫下「情」、「和樺」3字，並營造殉情等假象，混淆警方辦案，不過，警方眼尖發現，死者手中的3個字力道相同之外，也在車內搜出藍波刀及童軍繩，再加上吳女的電腦藏有作案計畫，戳破謊言。

據《鏡週刊》報導，事件發生於2004年5月19日，當晚負責此案的台中分局刑事組巡官接獲一通電話，電話那頭是一名修車師傅，他表示赴台中一處空地修復一台發不動的車子，卻驚見一名坐在駕駛座的女子神智不清，手腕有多處刀傷，車內佈滿血跡，後座則躺了名身穿制服的女學生，看似已無生命跡象，而車內也有疑似燒炭痕跡。

警方抵達現場時，吳姓女駕駛被送往醫院急救，後座的女學生早已沒了性命，負責此案的巡警表示，在車中搜到安眠藥、童軍繩、藍波刀等作案工具，死者手中也被寫下「情」、「和樺」3字，但吳姓女教練清醒後，卻聲稱兩人是殉情而死，警方不採信；她則又辯稱「騙女學生服下安眠藥後，自己也同樣服下，然後便緊緊抱著她，接著意識便逐漸模糊，待醒來後，她已被我的胸部給悶死。」但此說法被法醫高大成狠狠打臉。

事後警方也在吳姓女教練的電腦中，發現一連串的作案計畫，還有寫給父母及女孩父母的遺書，這些資料成讓他突破心防，坦承殺人，她表示「因女學生不接受她的感情」，只好出此下策。吳姓教練一審時輕判14年，直至台中高分院二審時，吳姓女教練始終沒有與家屬達成和解，因此重判17年徒刑。

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(中時新聞網)