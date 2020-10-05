白宮御醫康利4日召開記者會，坦言川普確診新冠肺炎後一開始的狀況比他先前承認的還要嚴重，出現高燒、血氧濃度不足的情況，但目前已經好轉。

川普因新冠肺炎住院第3日，白宮醫療團隊昨（4）日指出，川普病況目前已經好轉，白宮御醫坦言川普的肺部有出現「預期中」的狀況，更開始讓川普使用類固醇藥物地塞米松（Dexamethasone）進行治療，專家指出，代表川普可能已經出現肺炎症狀，而且情況「嚴重」。

川普2日宣布確診新冠肺炎，同日住進馬里蘭州的華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）進行治療，白宮御醫康利（Sean P. Conley）3日宣布川普住院一晚後的狀況非常好，和白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）指稱「未來48小時至關重要」的說法有明顯出入。不過他4日在記者會上坦承，川普確診後頭幾日的狀況比他先前承認的還要糟，他終於證實梅多斯周六晚的說法，川普曾驗出血氧濃度不足，不過目前狀況已經穩定。

另一名白宮醫師蓋瑞巴迪（Brian Garibaldi）也表示，川普已經完成瑞德西韋（remdesivir）的第2劑治療，在驗出血氧濃度下降後，團隊也讓他使用地塞米松，預計最快美東時間5日就能出院，返回白宮繼續治療。

路透社報導，康利昨日在記者會上被問及川普的肺部情況，他巧妙回應「有一些預期中的發現」，「但沒有任何重大的臨床問題」，美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）傳染病專家艾達佳（Amesh Adalja）分析，康利的回應暗示川普的X光片有肺炎跡象，「有預期中的發現代表X光片有肺炎證據，如果正常，他就會說正常。」

儘管白宮醫療團隊強調川普病情好轉，不過昨天的聲明內容聽在其他醫生耳裡反而是警訊，麻州雷希醫院暨醫學中心（Lahey Hospital & Medical Center）傳染病專家麥昆蘭（Daniel McQuillen）指出，「記者會上的描述反而暗示川普的病況遠比總體描繪的樂觀情況還要嚴重。」

美國傳染疾病學會（Infectious Diseases Society of America）指出，地塞米松主要用來治療需要額外供氧的新冠重症患者。此外，有研究顯示，輕症患者若使用此藥，不僅沒幫助，還可能造成傷害。

艾達佳指出，如果川普不再需要額外供氧，而且能夠行動自如，屆時醫生就會放他出院，不過真正的問題在於，他的病情是否存在「惡化風險」，或者正在邁向痊癒之路。

感染新冠病毒的患者有時會經歷兩個階段，一個是病毒攻擊，另一個是本身的免疫反應造成的免疫風暴，美國加州大學戴維斯分校醫學中心（UC Davis Medical Center）傳染病主任柯恩（Stuart Cohen）表示，「有時候患者的病況會持續進步一個禮拜，突然間所有事情又急速惡化」，「很難預料接下來會發生什麼事。」

此外，新冠患者即便出院，離真正康復還有很長一段路要走，出院後也必須持續監控病情，麻州綜合醫院（MGH）感染科醫師甘地（Rajesh Gandhi）指出，有些患者在第一次出現症狀後一周，才陸續出現呼吸急促或併發症等其他嚴重症狀。

紐約州最大醫療體系「諾斯威爾保健中心」（Northwell Health）首席醫療官巴帝內利（David Battinelli）也警告，14天內川普都不太可能外出或是參加競選活動。

(中時新聞網)