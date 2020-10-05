行政院長蘇貞昌今天（5日）赴宜蘭，對於國民黨立委指蘇上任後借了1兆1000億元，指蘇是「最會借錢的院長」，對此蘇反批國民黨忘了自己執政8年負債最多，甚至年年負債，國民黨是「看人挑擔不吃力，還嫌人姿勢歹」。

蘇貞昌表示，蔡總統上任以來是最注重財政紀律，而且年年還債最多。蘇貞昌指出，如果不是因為疫情影響，我們還是最先幾10年來達到收支平衡。

面對疫情，蘇貞昌說，台灣做得最好，全世界3500萬人確診、100多萬人死亡的此時此刻，台灣能夠防疫做得這麼好，就是蔡總統領導有方，同時政府把很多資源放在防疫、紓困、振興上，做得非常有效率，所以經濟上只有台灣現在是正成長。

蘇貞昌指出，周邊世界各國，像美國舉債30兆、歐盟60兆、日本8.8兆，就可以看出全世界政府都用力在防疫、紓困，同時也用力在振興經濟，台灣為了要防疫、紓困、振興經濟，我們對所有的錢都用在刀口上，我們這些錢也做得最有效率，所以只有台灣現在經濟還可以正成長。

(中時 )