高雄義守大學創校30周年，而義大男籃隊女教頭謝玉娟也再度入選世大運代表隊教練團，在她力邀下，今年義大姥姥盃籃球錦標賽8天賽事，其中公開組將有世大運藍、白代表隊與中華白隊，加上政治大學、輔仁大學、國立體大、高雄師大以及地主義大，比賽更有看頭。

2020年義大姥姥盃籃球錦標賽將於本周三（10月7日）起在義大體育館展開8天激戰，由公開組率先登場，青年組則從10月11日起加入戰局，球隊甚至有必須一日兩戰得激烈拚鬥，除了維持過去幾年讓HBL高中甲級勁旅新賽季前切磋的賽程，今年適逢義大創校30周年，比賽規模再升級，公開組參賽隊伍一公佈就吸引籃球迷關注。

姥姥盃籃球賽從2003年開辦，當時七賢國中與三民家商老教頭「姥姥」劉錦池榮退後，偕同三民家商教練謝玉娟、七賢國中教練唐敏華、鄭曉嵐等子弟兵合力催生，這項賽事向來也是三民家商男籃隊累積新學年度HBL競爭力的重要舞台，今年謝玉娟特別以三民家商為主體，組成「137聯隊」，邀請能仁家商、東山高中、青年高中等HBL勁旅，「跳級」與中州科大、文化大學、屏東大學及醒吾科大進行交流戰，盼能促成彼此切磋提升整體養分。

義守大學籃球隊則在約10年前謝玉娟接掌兵符後，也開始加入姥姥盃行列，105學年度回歸UBA公開一級賽場至今，義大男籃已連續4季UBA公開一級賽事搭上八強列車，更在107學年度留下亞軍成績，當其他學校紛紛力邀外籍生「洋將」競爭之際，謝玉娟教練仍維持「佛系招生」思維，努力在每一季競爭都更激烈的UBA實現高雄籃球夢，也要透過姥姥盃檢視戰力。

2020義大姥姥盃屆時還會透過直播和無法到高雄觀賽的球迷分享第一手戰況，相關資訊也可上「義守大學男籃。高雄籃球夢」臉書粉專查詢。

(中時 )