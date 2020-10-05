財政部今天下午將公佈今年7-8月期統一發票中獎清冊，本期千萬特別獎中獎張數22張、200萬特獎中獎張數21張，合計43張，創下200萬以上大獎中獎張數最多紀錄。

7-8月統一發票千萬特別獎獎號為13362795，200萬元特獎獎號為27580166，3組20萬元頭獎獎號為5322782、35082085、37175928，2組增開200元六獎獎號為987、614，兌獎期限為明天(6日)起至明年1月5日。

據各連鎖超商自行公布中獎資訊，有民眾在新北市土城區統一超商頂孝門市，僅花35元買麵包就中千萬，是本期最幸運。統一超商另張千萬獎開在高雄市岡山區昶林門市，中獎民眾買125元生活用品。

全家便利商店也開2張千萬特獎，分別是新北市林口區花110元，高雄市六甲區花90元,購買品項包括咖啡、手卷等。全聯福利中心開出1張特別獎，門市位於台中市沙鹿區，花771元購買飲料、泡麵等。

(中時新聞網)