阿里巴巴旗下螞蟻集團原訂爭取最快上周在港通過上市聆訊，惟據悉螞蟻集團尚未闖關。陸媒引述消息人士報導，螞蟻集團因香港、上海上市程序有別，或導致時間表出現延誤。報導稱，螞蟻集團尋求中港同日定價、同日掛牌的做法，由於兩地交易結算程序不同，最終或在定價後6個交易日（T＋6）才掛牌，較港股IPO一般T＋5為長，所以其在香港上市或需多等一天。

南華早報報導，據統計，逾120間中港兩地上市的企業中，絕大部都是A股、H股分開掛牌。報導稱，上一次出現同步上市的IPO，已是2006年工商銀行，當時工行同樣在兩地同日定價、掛牌，要令周期相同需額外工夫，後來2010年農行也未再爭取A、H股同日掛牌。

香港IPO一般以「T＋5」周期掛牌，2019年阿里巴巴回港上市採用全電子、無紙化方式認購，整個流程加快一日至「T＋4」。上海科創板一般在定價後8個工作天內掛牌。

理論上，定價日和掛牌日愈接近愈可減少該段期間的交易波動，以及市場變化對新股掛牌初期股價波動的影響。

(工商 )