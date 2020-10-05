運動品牌廠拉貨漸漸回溫，鞋材需求持穩拉升，三芳（1307）下半年營收有望逐步成長；2021年第一季是傳統旺季，營收表現有望續揚。分析師認為，三芳第三季營收約季增3成；第四季營收可望蓄勢更上層樓，續揚1成。

此外，新冠肺炎疫情未歇，口罩防疫需求持續拉升。恆大 （1325） 近期擴增機台，將口罩日產能從140萬片提升至180萬片；除醫療口罩外，將積極生產推廣「HEPA」等級的高端過濾材料，增添營運觸角。投資生產N95口罩亦在計畫中。

三芳台灣廠以生產上游原料及醫療材料、運動用品為主，佔比15％；大陸廠生產交通運輸、鞋材類，佔比15％；越南廠主攻鞋材、運動用品，佔比51％；印尼廠則以生產鞋材為主，占19％。前8月運動鞋營收佔比達88.1％、醫療3.3％、運動用品3.7％。

恆大以生產PP紡黏不織布、PP熔噴不織布以及複合布（SMS、SMMS）為主。先前約4至6成口罩由政府徵收，其他則自行銷售；目前因國內市場價格、需求都不錯，將先以滿足國內需求為主。7月稅後盈餘2.07億元，年增40.4倍，EPS2.39元；前7月獲利9.62億元，EPS11.06元。

(工商 )