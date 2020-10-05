今年大陸國慶疊加中秋節，迎來疫情以來的首個長假，民眾出行意願濃厚。不少熱門景點門票迅速售罄，此後幾日的門票也已售罄。據大陸文化和旅遊部數據中心測算，國慶假期前4天，全國共接待遊客4.25億人次，實現旅遊收入超過3120億元人民幣。據預測，今年國慶假期期間，國內旅遊人數預計將達到5.5億至6億人次。「旅遊熱潮」讓外媒感到吃驚，稱看到了中國大陸所展現出的「自信」。

由於外國疫情仍未受控，大陸民眾都放棄「境外遊」，留在大陸國內消費，帶旺國內遊，黃金周旅遊持續「高燒」。澎湃新聞報導，北京八達嶺長城日前宣布該景點門票已售罄，啟動紅色應急備案。這是該景點在3月24日恢復開放後，首次門票告罄。四川峨眉山、西安秦始皇帝陵博物館日前都曾宣布門票售完。旅遊平台「去哪兒」數據指出，大陸十一長假期間，有超過750家主題樂園開門迎客，各大主題公園的預定情況，較假期前一周增加3倍。

昨天是假期第4天，主要旅遊目的地、熱門旅遊景點和網紅打卡地的客流和消費，繼續保持高位、有序運行。各地推出持續的文化活動讓全大陸旅遊市場熱度不減。江蘇、湖北等地舉辦的鄉村旅遊節，推出文化展演、非遺項目展等吸引了大量市民遊客前去觀賞和品嘗。例如在貴州清鎮，身穿代表貴州苗族、侗族等18個少數民族服飾的演員們表演當地特色歌曲。

疫情之下，自駕遊、周邊遊成為首選。據大陸交通運輸部消息，假期前4天，預計大陸全國高速公路每日平均流量4800萬輛，流量峰值為5300多萬輛，已高於去年大陸國慶假期最高值增。相比之下，其他客運方式較為遜色。陸路及水路旅客量分別較去年下降3成及4成8；而選擇空路的旅客達648萬人次，同比下降近一成。

不少旅店、民宿的價格隨着旅遊潮應聲而漲。貴州雷山縣西江千戶苗寨一間客棧被曝平時一兩百元的房價，國慶期間飆升到近萬元。當地市場監管部門介入調查，發現涉事的客棧實際價格為398元至898元，客棧經理為在大陸國慶期間提高瀏覽量，在客房售罄後把價格虛高。目前，客棧已發布聲明向公眾致歉。

大陸掀起的「旅遊潮」引發外媒關注，英國《金融時報》報導，「武漢的旅遊活動已經復甦，這讓人驚歎！而免收門票的舉措，更是助推黃鶴樓成為今年長假最受歡迎的景點」。

看到大陸國內如此巨大的遊客流量，CNN評價道，大陸社會所展現出的這種疫情已得到控制的「自信感」，與今年初春節假期時那種「焦慮不安感」形成了鮮明的對比。

(中時 )