外界一直有恢復徵兵制的聲音，退輔會主委馮世寬上午在立法院表示，募兵是經過立法，不是他站出來就可以改變，募兵能夠召集到社會上更好的青年，徵兵有許多人不想當兵，徵來後也沒有心，還不如募兵有更好成就，而且很多武器系統需要人員維護操作，募兵可以長時間專精，戰力能夠維持。換言之，馮世寬不贊成恢復徵兵制。

另外界質疑我中科院已有雄風飛彈，但政府卻要向美國採購岸置魚叉飛彈，馮世寬說，台灣應該要發展自己武器，國防部若認為有作戰需求就要買，他覺得雄風「是我們自己生的兒子，自己當然應該要愛！」

退輔會主委馮世寬（圖）30日列席立法院外交及國防委員會，報告業務概況。（劉宗龍攝）

此外，馮世寬還說，有次碰到空軍司令熊厚基，熊說機工長忙到無法休假回家；退輔會提供農場優惠，歡迎飛官與機工長去住，但他最近才到了清境農場，「完全沒有機工長去住宿，實在太忙了」。馮世寬表示，現在空中最危險，情勢比較緊張，面臨可能擦槍走火情境，所以退輔會優先給飛官和機工長優惠住宿。

另馮世寬答詢仍保率性作風，被國民黨立委溫玉霞問到明年元月美國豬開放，會不會吃，馮很乾脆的答說「不會」。

退輔會主委馮世寛上午在立院備詢。圖／取自立法院直播畫面

(中時 )