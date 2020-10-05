聖約翰科大要求老師同意「薪資減半」，否則就不給薪，教育部認定違法，並要求在今日前改善，但學校未做到，教育部長潘文忠表示，將依法對聖約翰科大開罰10到50萬元，並得連續處罰。

8月4日聖約翰科大藉著教師例行的重新續聘程序，在應聘回條中針對未兼任主管的教師，要他們同意「薪資減半」、取消例行發給的學術研究加給。其中有30多位老師不接受，因此8、9兩個月的薪水都未入帳。

對於聖約翰科大逕行取消老師的學術研究費，教育部認定已違反《教師待遇條例》，行文校方要求在10月5日前將該給的薪水給老師，如果沒有，將依規定裁罰10萬元到50萬元，並得連次處罰，直到學校改善為止。

潘文忠今天到立法院教育委員會報告「若開放含瘦肉精美豬進口，跨部會如何落實校園供應膳食之食材溯源管理、查驗機制及相關因應作為」，不過立委范雲質詢說，教育部給聖約翰科大的改善期限已經到了，30多位老師到今天已有8、9、10等3個月沒領到薪水，教育部怎麼處理？

潘文忠回覆，聖約翰科大已經違法，而且無法在期限內改善，教育部將依法開罰，直到他們將積欠老師的薪資歸還為止。

(中時 )