疾管署今日舉辦「守護我們所愛的人」公費流感疫苗開打記者會，邀請衛生福利部陳時中部長、疾病管制署周志浩署長、疾病管制署莊人祥副署長、防疫大使潘若迪及雙胞胎幼兒、孕婦等公費對象現場接種，共同呼籲符合公費接種資格之民眾，儘速完成流感疫苗接種，以於流感流行期來臨前獲得完整保護力，守護自己及家人健康。
陳時中致詞時表示，施打流感疫苗對於防治新冠肺炎所造成的重症具一定效果，可避免新冠、流感兩病齊發的狀況發生，但因為今年流感疫苗全民施打意願踴躍，呼籲民眾事先向醫療院所預約，避免排隊排太久。
陳時中說，今年自費疫苗的量供應較多，希望自費部分能達31％以上的施打率，至於公費部分則維持整體25％的施打目標，希望施打流感疫苗大家一起來，保護自己也保護他人。
潘若迪則說，自己每年都會施打流感疫苗，「如果今天不健康如何照顧別人？這次疫情發生後，深深體會到將來要打拼的不是學歷，也不是權力，而是免疫力！」提醒民眾後半輩子打拼的都是健康，一定要來施打流感疫苗。
疾管署表示，今年公費流感疫苗接種對象與去年一致，採購流感疫苗數量亦與往年相同約600萬劑，疫苗量可涵蓋25.5％全人口數，提醒符合公費流感疫苗接種資格之民眾，應儘速接種，詳情可至疾管署全球資訊網查詢。
疾管署副署長莊人祥表示，由50到64歲的族群，是在最近幾年才納入公費接種，因此施打率本來就比較低，會再努力提升50到64歲年齡層的流感疫苗施打率。
莊人祥指出，去年65歲以上的流感疫苗施打率達51.3％，但50到64歲族群卻只有18.7％，確實是目前有母數的統計中施打率最低的族群。但過去有研究指出，曾施打過公費疫苗的族群，後續每年施打的意願都會很高，因此還需要時間來努力提升。
今年公費流感國內備貨600萬劑，萬一50到64歲族群施打意願踴躍，是否會造成有部分民眾無疫苗可打？莊人祥表示，根據過去經驗來看，流感疫苗在前幾周的施打意願最為踴躍，大約一個月內就會打完300萬劑，因此會盡量讓該打的人都打的到。
(中時 )
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