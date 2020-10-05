國民黨立委陳玉珍日前破天荒低胸上陣，將性感首秀獻給《中時新聞網》自製影音節目《旗開得勝》，她的「波濤洶湧」吸引了40萬人次觀看，不少網友大讚，《中時新聞網》真的很猛。

中時新聞網推出網路談話性節目《旗開得勝》，節目集集精彩、話題不斷，引起各家媒體報導。

不過，也有許多人好奇，以前從沒聽過《中時新聞網》，究竟這個厲害的「新媒體」是打哪來的？其實，它就是已成立25年的《中時電子報》，但剛在今年9月更名為《中時新聞網》。

1995年開站的《中時新聞網》，是全台第一間網路媒體，更名後不僅持續以政治新聞創造話題，回顧台灣重大社會事件的「社會十點檔」、重溫資深藝人風華的「回憶殺」，也帶起了媒體界「專題式報導」的潮流。

另外，除了既有的財經、科技、國際、兩岸、軍事等專業頻道外，《中時新聞網》還新推出汽車、房屋、運勢頻道，滿足讀者多方面需求；在影音方面，則結合《中天新聞》，透過臉書、APP等平台，提供各類型的精彩內容。

為感謝舊雨新知支持，《中時新聞網》特於臉書舉辦回饋活動，即日起至10月31日，只要在活動貼文留言處，上傳親筆寫下的「中時新聞網」5個字，就能獲得任選一杯35元中杯CITY CAFE，還可參加三星4K電視抽獎。

中時新聞網大手筆舉辦更名手寫活動，參加就送35元CITY CAFE乙杯，還能抽三星4K電視

(中時新聞網)