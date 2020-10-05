兩岸情勢緊張，日前台北市議員徐巧芯指出，台灣的兵役制度應該要有改變，把目前的募兵制全面調整回到徵兵制，甚至是女性也要當兵，並強調自己也願意。對此，前國防部長、退輔會主委馮世寬今（5）日表示，很多人不願意當兵，就算徵來他也沒心，不如募兵。
馮世寬表示，募兵是經過立法，不是覺得不好就恢復徵兵，有很多方法可以吸收更好的青年到軍中，且很多人是不願意當兵的，把他徵來後，他也沒心，還不如在募兵上面能夠有更好成就。
馮世寬也提到，國防部有很多武器、系統，需長時間的人員維護或操作，如果募兵能有足夠長的時間固定在這方面，這對國軍來說戰力才能維持。
根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，有66.6%民眾支持恢復徵兵制，有22.3%民眾不願意。有趣的是，在交叉分析中，當問到「自己或家人要上戰場時」，18、19歲年齡層的民眾高達96.3％願意，但被問到是否支持恢復徵兵制，卻有高達87.0％不支持，心理狀態相當矛盾，既最願意上戰場，卻又高度反對徵兵。
(中時新聞網)
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