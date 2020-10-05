Google在中秋連假期間，舉辦「Launch Night In」硬體產品線上發表會，推出多款全新硬體產品，其中首次支援 5G 的 Pixel 系列智慧型手機 — Pixel 4a 5G 版、Pixel 5 以及全新智慧音箱 Nest Audio，都將於台灣上市，售價分別為新台幣 15,990 元 、 18,990 元及 3,180 元。即日起，台灣消費者可在 Google 商店、台灣大哥大門市、線上通路 myfone 購物、momo 購物網與 PChome 線上購物預購最新 Pixel 5 及 Nest Audio，10 月 15 日起可在上述通路購買。Pixel 4a 5G 版則將於今年 11 月 19 日開始販售。

延續 Pixel 4a 設計，Pixel 4a 5G 版 及 Pixel 5 同樣採用全新設計的 OLED 螢幕搭配挖孔式前置鏡頭並首度加入超廣角，分別擁有 6.2 吋及 6 吋的螢幕尺寸。為了讓使用者輕鬆體驗 Pixel 手機為生活帶來的幫助。在顏色選項上，Pixel 4a 5G 版推出「純粹黑」， Pixel 5 則有「純粹黑」及全球限量新色「灰綠色」兩種選擇。

相機一直是 Pixel 備受消費者青睞的功能之一，Pixel 4a 5G 版及 Pixel 5 再度透過軟硬體與人工智慧（AI）功能的整合，帶來前所未有的相機功能升級，包含搭載超廣角的雙主鏡頭系統、肖像模式新功能、可拍攝出專業感十足影片的「電影運鏡」功能，以及 Google 相簿中的全新編輯功能。

搭載全新配備的超廣角鏡頭，Pixel 4a 5G 版及 Pixel 5讓使用者可以捕捉更寬廣的人物或景色，結合高解析變焦技術，不論是拉近或拉遠都能獲得細緻且清晰的影像品質。全新的肖像模式也開始支援夜視功能，即便光線極度不足，也能使用肖像模式拍出背景模糊的效果，例如在 KTV 包廂或是野外露營時， 一樣能清晰地捕捉歡樂時光。新增的「肖像打光」功能幫助使用者可在肖像模式中將 背景做藝術模糊處理，讓焦點集中在拍攝對象身上，若是聚焦在主體上的光源不夠或是過亮，還能另外替想要拍攝的人事物上打光，讓主角在照片裡更鮮明。此外， 使用者還能透過 Google 相簿中全新的編輯功能，另外添加「肖像打光」效果於照片中。

Pixel 4a 5G 版 及 Pixel 5 更配置了 Pixel 有史以來最高容量的電池，最新的「超級省電模式」可以提升裝置的電力使用效率，讓手機僅運行日常必須的應用程式，同時可額外選擇幾個想要繼續使用的應用程式，讓Pixel電力最多持續長達 48 小時。

使用者的隱私及資安一直是 Google 非常注重的環節，Pixel 4a 5G 版 及 Pixel 5 同樣具備 Titan M 安全防護晶片，保護使用者在裝置上最機密的個人資料，同時也能獲得三年的保證軟體及安全性的更新，讓使用者可以持續在安全防護下，擁有絕佳的軟體服務及手機體驗。

Google 發表首款 5G 手機 — Pixel 4a 5G 版 (圖左) 與 Pixel 5 (圖右)。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

另外，此次同步宣布推出的全新智慧音箱 Nest Audio，提供「石墨黑」與「粉炭白」 兩種顏色選項。最新設計的外觀以及強化的聲音品質，消費者只要用實惠的價格，就 能享受絕佳的聽覺饗宴及 Google 服務帶來的便利性。

在疫情期間許多人花更多時間待在家中，而聆聽音樂成了主要的休閒娛樂之一，為了滿足使用者對於聲音品質的追求，相較 Google Home，全新智慧音箱 Nest Audio 在音量上提高 75%、低音強度提升 50%，不只音質上擁有更沉重飽滿的低音，在中高音 部分也維持良好表現。飽滿、清晰、自然的聲音品質，讓使用者不管是播放古典樂、R&B 或流行音樂，都能擁有絕佳的音樂聆聽體驗。

為了更貼近家中環境的使用需求，無論是正在聽音樂、有聲書或是 Google 助理的回 應，Nest Audio 可以依據使用者正在播放的音訊內容，自動調節其聲音效果，讓使用 者能享受真實且更細膩的聆聽體驗。透過環境 IQ 功能的調節，Nest Aduio 能根據環 境狀況，動態調整播放音訊的音量，即使周遭吵雜也能讓使用者清楚接收到 Google 助理的回應或是正在收聽的新聞。

若使用者家中有其他 Nest 智慧音箱裝置，還能透過揚聲器群組模式，將 Nest Audio作為播放音訊的核心，在家打造家庭音響系統，讓家中每個角落都能同時聆聽到相同播放的音訊內容。

搭配支援繁體中文的 Google 助理，Nest Audio 可以幫助使用者完成日常生活所需，目前全球的使用者已將超過一億個智慧家庭裝置和 Google 助理連結，只要透過語音 指令的操作，就能輕鬆控制家中的照明、空調、掃地機器人、空氣清淨機、洗衣機等家電。儘管音質及音量有所提升，Nest Audio 仍維持輕巧外型，讓使用者可將其擺放在家中的任何一處，與家庭室內空間融合為一體。延續 Google 對於環境及永續發展概念，Nest Audio 外層布料和2019年 Nest Mini 一樣使用的是回收寶特瓶所製成的耐用覆材，外殼原料有 70% 來自再生塑膠。

(科技)