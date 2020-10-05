開發金(2883)旗下凱基銀行積極參與國內大型綠色專案融資，今年以來屢傳捷報！近期接連擔任「辰亞電源彰濱工業區水面型180MW太陽能電站」及「禾迅一號學甲60MW太陽能電廠」二件大型聯貸案之共同統籌主辦行，同時參與主辦天衝能源、心忠能源、禧壹與達利能源、寶晶能源等四件太陽能電廠之專案融資。截至今年9月底，凱基銀行於再生能源之授信金額累計近新台幣130億元，預期計畫陸續完工落實後，每年可望創造相當於6千座大安森林公園的年減碳量。

響應政府落實2025年再生能源發電佔總裝置容量20%之政策目標，凱基銀行2016年起陸續參與太陽能發電、離岸風力發電等再生能源電廠融資專案，包含2018年參與國內第一件無追索權太陽能電站融資「新日泰能源35億聯貸案」、國內第一件離岸風力發電融資「海洋風力發電183億聯貸案」，以及沃旭能源、海能風力發電、彰芳/西島風力等離岸風力發電聯貸案，皆為促進產業技術躍進的指標性大型計畫，且為地方創造許多綠色就業機會。

凱基銀行曹慧姝總經理表示，凱基銀行承襲自中華開發工銀於民營電廠投資、融資及財務顧問之豐富實戰經驗，擁有統籌主辦大型綠色融資專案之財務專業能力，近期接連籌組完成「辰亞電源彰濱工業區180MW水面型太陽能電站72億聯貸案」、以及「禾迅一號學甲60MW太陽能電廠35億聯貸案」。其中，辰亞電源彰濱180MW水面型太陽能電站處於相對嚴苛之地理環境，且總裝置容量規模達目前全球最大之水面型電站，因此整體財務規畫比照離岸風力發電之融資規格，銀行團亦委聘專業顧問進行詳實法律、工程、保險與財務模型之盡職調查，嚴謹規畫獲得國際金融機構之認可和參與。

曹慧姝強調，除了大型再生能源專案，凱基銀行亦透過授信支持全台中小型規模太陽能發電案場之建置，例如夜市、國中小學校舍的太陽能板裝設。依循金管會近期所公布之「綠色金融行動方案2.0」藍圖，凱基銀行將逐年提升綠色授信部位，2019年底綠色授信餘額逾新台幣204憶元，預計2020年至2022年整體綠色授信餘額的年複合成長率將達8-10%。

(時報資訊)