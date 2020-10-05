美國投資管理公司Federated Hermes首席股市策略師奧蘭多（Phil Orlando）對美股牛市的看法受到動搖，並表示當前的兩大風險令他夜不成眠。

奧蘭多在接受CNBC訪問時表示，他首先擔心美國總統大選，以及民主黨是否將同時拿下白宮與國會控制權、贏得完全執政。「如果情勢這樣發展，明年財政政策體制的變化會是如何？」

奧蘭多認為，在民主黨贏得壓倒性勝利的「藍色浪潮」（blue wave）情況下，拜登的稅賦政策可能獲得通過，勢必對公司與美國個人帶來壓力。

奧蘭多亦擔心新冠肺炎疫情的發展，「我們已經看到兩波的確診激增，一波在4月中旬到頂，而另一波在7月中旬達到高峰，現在大學已經開學，我們有許多人預期將迎來第三波高峰，但如果我們能在疫苗方面繼續取得良好進展，或許情況可以緩解。」

其基本預測情境為在11月大選前「市場劇烈波動」，奧蘭多已建議客戶繫緊安全帶，因為他預期美股可能再經歷一波10%的修正，而「川普總統確診感染新冠肺炎放大了這個可能性」。

奧蘭多提出標普500指數年底的目標價為3500點，較目前上漲4%，但較該指數的歷史最高點還差逾2%。

此外，他預期如果美國能夠遏阻新冠肺炎疫情，且共和黨在參議院至少拿下略為多數席次，則明年標普500指數將再創歷史新高。他對2021年底標普500指數的預測為3,800點。

他並列舉第四季輕鬆的業績比較、經濟持續改善，以及聯準會極度寬鬆的政策，是他無意放棄看多立場的關鍵原因。他表示：「毫無疑問地，聯準會將全力以赴，聯準會主席鮑爾已經告訴我們，至少到2023年底，聯準會將保持聯邦基金利率於近零水準，且此後可能再持續一兩年。」

(時報資訊)