中美貿易戰持續升溫，台廠晶圓代工廠接單暢旺，帶動後段封測廠產能打線封裝產能滿載至年底，市場封裝價格傳出喊漲逾1成，為封測廠第四季旺季效益添薪。封測龍頭日月光投控（3711）今（5）日開高後放量勁揚，盤中上漲3.89％至61.5元，領漲封測族群。

日月光投控7月28日觸及77.6元波段高點，隨後受華為遭美制裁升級影響一路拉回，9月24日下探58.2元，1個半月修正幅度達25％，近日股價觸底緩步墊高。三大法人上周仍持續調節賣超7905張，但9月30日轉站多方、反手買超599張，其中外資買超1442張。

美國升級制裁華為，相關禁令已自9月15日生效，使供應鏈被迫分散訂單。在其他手機廠商擴大下單搶占市場，5G、網通、筆電及平板需求持續暢旺下，台系晶圓代工廠受惠轉單效應而接單暢旺，產能已滿載至年底，帶動後段封測廠產能亦同步暢旺。

而隨著美國再度劍指中芯國際，傳出部分廠商已接獲通知、相關晶片製造商著手轉單因應，使台系晶圓代工廠產能需求更旺。在前段客戶積極追單帶動下，後段封裝產能除已滿至年底，訂單量更傳出已爆量3～4成，呈現供不應求狀態。

雖然後段封裝業者已緊急擴充產能因應，但因封裝產能仍供不應求，上游客戶為搶產能而主動加價，為後段封裝廠第四季旺季效益添薪。法人認為，包括日月光投控、菱生、超豐等擁有較多打線封裝產能的業者將直接受惠，看好第四季營運表現可望優於預期。

此外，日月光投控9月30日公告，旗下矽品透過開曼矽品控股轉投資的全資孫公司福建矽電，以約新台幣41.52億元出售給深圳市海威系統，預計處分利益約8.12億元，以目前流通在外平均加權股數計算，約可挹注每股盈餘（EPS）0.18元。

矽品2018年7月轉投資設立福建矽電，主要營業項目為記憶體和邏輯產品封測，原為配合中國大陸DRAM廠福建晉華後段封測需求。惟同年底遭美國商務部禁用美國技術，福建矽電轉而爭取當地IC設計廠後段封測訂單。

不過，福建矽電迄今仍屬設廠階段、尚未大量生產，未達規模經濟效益，目前仍處虧損狀態。據日月光投控及矽品財報揭露，福州矽電2019年稅後虧損4.9億元，2020年上半年稅後虧損0.99億元，設立迄今累計虧損達6.32億元。

日月光投控表示，此次決議處分福建矽電，主要因應市場變化、調整最適產能並促進資產活化。福建矽電占日月光投控封測產能僅1％、占封測業務合併營收僅0.6％，出售福建矽電不會影響日月光投控長期營運競爭力。

(時報資訊)