大陸晶圓代工廠中芯國際正式公告，說明美國出口限制。由於大陸NOR Flash大廠兆易創新每月委由中芯代工約1萬片，禁令若正式發布會造成中芯供貨減少，有助於市況穩定，台廠旺宏(2337)及華邦電(2344)也可望受惠於轉單效應。

中芯國際10月4日發布正式公告，針對美國商務部向其供應商發出信函，對於向中芯出口的部分美國設備、配件及原物料會受到美國出口管制規定進行說明。

中芯受美制裁，除了進口設備面臨限制，以及非中國客戶恐將為了降低風險而轉單至非陸系晶圓廠，此外，由於陸廠兆易創新(GigaDevice)供應Apple Airpods所使用的NOR Flash在中芯國際以65/55奈米製程製造，也有機會將轉單至台廠華邦電、旺宏等。

上周，外資買超記憶體股包辦買超個股前三名；上周外資買超旺宏29415張，買超華邦電27505張，買超南亞科22089張。本土法人也對此三檔站在買方。

投信上周買超旺宏5126張，買超華邦電270張，也同步買超南亞科2236張。上周，自營商買超旺宏2192張，買超華邦電1874張，買超南亞科867張。

不過，美國記憶體大廠美光對展望不如市場預期，股價於台股中秋連假期間持續下跌。美光上周五收46.55美元，跌幅2.86%。今年至今，美光股價累計下跌約13%，表現不如美股。

美光上季獲利成長，但隨疫情而來的經濟不確定性依然存在，加上華為禁令帶來的負面影響，美光對第1季展望遜於市場預期；美光也是華為禁令下的受害者。美光在9月14日停止出貨晶片給華為；美光第4季營收約10%來自華為。

(時報資訊)