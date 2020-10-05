面對5日總冠軍賽G3以104比115不敵熱火結局，湖人最先被檢討的地方，就是全場發生19失誤，光是「小皇帝」詹姆斯一個人就有8次，也讓全場貢獻25分、10籃板及8助攻的詹皇賽後表示，「一切都因我擔任球隊先發控衛而起！」
「我必須為此負上全部責任。」詹姆斯說，但從數據來看，詹皇此役完全敗在吉米巴特勒手上，因為面對吉米巴特勒的防守，詹皇雖拿11分，卻發生6失誤，創下自從2014年《ESPN》做此統計之後，詹皇面對單人防守最多失誤紀錄。
不僅詹姆斯失誤連連，「一眉哥」安東尼戴維斯也因過早陷入犯規麻煩，讓他表現相當失常，雖有15分、5籃板，場上正負值卻是全隊最差的負26，詹姆斯說：「這讓他有點失落，因為他想留在場上，卻沒法在攻守兩端打出原有表現。」
如今隨著湖人輸掉G3，接下來G4有可能迎來熱火主力中鋒阿德巴約的傷癒復出，詹姆斯表示，「我們知道熱火不可能輕易放棄，我也知道那些傢伙韌性有多強，他們的教練團也一樣，我們不會有額外擔心，我們能在下一場發揮得更好。」
(中時 )
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