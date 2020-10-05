中國晶片龍頭企業中芯國際4日晚間證實，美國限制供應商向中芯國際出口設備，並坦言將對未來經營造成嚴重影響。

中芯國際H股5日開低近3％，其後跌幅加劇，截至11點，下跌1.24港元，報16.88港元，大跌6.84％。

中芯國際公告指，經過多日與供應商進行詢問和討論後，美國商務部工業與安全局（BIS）已向中芯國際部分供應商發出信函，限制向中芯國際出口部分美國設備、配件及原物料，而且供應商須事前申請出口許可證後，才能向中芯國際繼續供貨。

針對美國最新的出口限制，中芯國際強調一直堅持合規經營，遵守經營地的相關法律法規。中芯國際稱，集團已和美國工業與安全局展開了初步交流，集團將繼續積極與美國相關政府部門交流溝通。

中芯國際指，集團正在評估該出口限制對生產經營活動的影響。基於部分自美國出口的設備、配件及原材料供貨期會延長或有不準確性，對於中芯國際未來的生產經營可能會產生重要不利影響。

(工商 )