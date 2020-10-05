台水公司七區處美濃所辦理2020年度「低壓控制盤空氣斷路器維修工程停水」，及高樹所辦理「高樹所高壓設備鹽度保養作業」需辦理停水，將分別影響美濃與屏東地區上萬戶民眾。台水公司請民眾提早備水。
高樹所辦理「高樹所高壓設備鹽度保養作業」，停水時間是10月6日8時至12時，合計4小時。停水區域共4200戶，包含屏東縣高樹鄉高樹村、大埔村、司馬村、田子村、東振村、東興村、長榮村、菜寮村、新南村、源泉村、舊寮村、舊庄村、鹽樹村等。
美濃所辦理「低壓控制盤空氣斷路器維修工程停水」，停水時間是10月6日下午1時至5時，合計4小時。停水區域共6200戶，包含高雄市美濃區祿興里、合和里、廣德里、龍肚里、德興里、中壇里、泰安里、東門里、龍山里、獅山里、清水里、吉東里、吉和里、中圳里（福美路以南）、瀰濃里（福美路以南）、福安里（福美路以南），以及屏東縣里港鄉信國里。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。