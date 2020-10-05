侯友宜現場接受疫苗接種，一如以望硬漢形象，眼都不眨地說「沒感覺啦！」。（許哲瑗攝）

疫苗接種後約2至4周才能夠產生足夠的保護力，衛生局呼籲民眾儘速接種，千萬不可輕忽。（許哲瑗攝）

入秋後進入流感旺季，中央公費疫苗今日開打，新北市加碼自編預算購買2萬2000劑流感疫苗，凡設籍新北中低收入戶、6至18歲未註冊入學者、國小至五專教職員或行政人員、產後護理之家非醫事工作人員、公托工作人員、托育人員、客運司機等，皆納入公費疫苗名單；台灣疫苗推動協會名譽理事長李秉穎呼籲，全台今年112名因流感死亡，其中95％都未接受疫苗接種，不論公費、自費都有施打必要。

新北市衛生局今舉辦流感疫苗記者會，市長侯友宜現場接受疫苗接種，一如以望硬漢形象，眼都不眨地說「沒感覺啦！」；侯友宜表示，新冠疫情提高民眾防疫意識，確診流感人數降低，但仍不能輕忽，除了中央公布的施打對象外，新北市自行購買2萬2000劑流感疫苗，讓更多族群納入公費疫苗保護傘。

新北市加碼對象包括設籍中低收入戶、低收入戶及身心障礙者；設籍6至18歲未註冊入學者，與國小至五專教職員或行政人員、產後護理之家非醫事工作人員、公共托老工作人員；托育人員（含居家型保姆）、客運司機等；此外新北也自編預算購入6萬劑肺炎鏈球菌疫苗，凡設籍65歲以上未接種免費肺炎鏈球菌疫苗，搭配流感疫苗同時接種，雙管齊下、雙重保護。

「流感跟新冠疫情初期症狀類似，今年詢問度更踴躍！」李秉穎指出，流感初期症狀包括發燒、肌肉痠痛、精神倦怠，若出現症狀很難分辨是流感還是新冠疫情，往往得從小診所轉診到大醫院，造成很大的醫療負擔，新冠疫情疫苗尚未研發成功，流感疫苗更顯重要，全台每年流感死亡人數100到200人，其中95％都是沒打疫苗，因此不論公費、自費都有施打的必要。

衛生局指出，新北市共91萬2000人可接種免費疫苗，全市670家合約院所提供接種服務，若民眾採自費施打，每支疫苗價格約900到1200元；疫苗接種後約2至4周才能夠產生足夠的保護力，請民眾儘速接種，千萬不可輕忽。

(中時 )