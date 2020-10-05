林金田的畫作之一，台灣現存最長的吊橋「草屯雙十吊橋」，全長360公尺。因為林金田是草屯人，對於此吊橋的特殊情感，激發他創作多幅畫作（黃立杰攝）

為喚起民眾對於時代的思古幽情，並傳承吊橋的公眾意義，草屯鎮立圖書館從10月開始，舉辦「舊情綿綿 擺盪的歲月-林金田繪畫吊橋主題特展」，展出國史館台灣文獻館副館長，也是前文化部政務次長林金田，親手繪製的多幅作品。

活動於10月3日、4日舉辦專題演講，林金田分享他為何對吊橋如此鍾愛，主因為他的父親林枝木有「吊橋大王」的稱號，全台有超過150座吊橋出自他的工程團隊之手，自小林金田全家人就跟隨父親造橋、協助台灣各鄉鎮的交通建設，因此和「吊橋」結下不解之緣。

林金田是土生土長的投縣草屯人，不僅曾任教多所大專院校，更從基層公務員做起，憑藉著務實能力，最高曾任行政院文化部政務次長，功成身退後告老還鄉，投入最喜愛的吊橋繪畫興趣，在藝術領域大放異彩。

於開幕專題分享中，感受到林金田的豐富涵養，他說，從小全家人隨父親在全台各地修橋、造橋的景象歷歷在目，全家人雖常常搬家，卻感情極好，每一幅他看過、畫過的吊橋都記得，這是他人生最珍貴的寶藏。

「舊情綿綿 擺盪的歲月-林金田繪畫吊橋主題特展」，展覽時間至10月30日，地點位於草屯鎮力圖書館九九藝廊，展出多幅優美生動的畫作，勾勒出吊橋的美麗和古樸，是深耕在地的藝文活動。

(中時 )