大陸旅遊訂票網站「去哪兒網」4日數據顯示：十一小長假過半，多條熱門航線的機票價格已經大幅下跌，北京至三亞、北京至海口的機票支付價格（含機建燃油）已經跌破500元人民幣。與此同時，回程機票從6日起開始上漲。此外，不少北京市區的熱門酒店價格也已降溫，許多位於市區內的高星酒店以不足千元的價格吸引遊客。

據去哪兒網平台實時查詢顯示，最熱的北京至三亞航線，10月4日起飛的航班最低預訂裸票價格已經跌破500元，10月7日起飛的最低預訂報價僅為368元。

10月4日北京至大理航線最低預訂裸票報價為1080元，比去年同天起飛的航班最低報價低210元；10月7日起飛的最低預訂報價為570元，價格幾近腰斬。

北京至麗江航線價格跳水更加明顯。10月4日出發的最低預訂裸票報價為510元，而10月7日起飛的最低預訂報價僅為300元。

去哪兒網數據統計，北京出發TOP10熱門航線中，像北京至重慶、北京至杭州、北京至廈門等航線10月5日出發的最低裸票預訂價格已經接近節前預訂均價的一半。除了北京至成都航線外，其他熱門航線的機票價格均比高鐵二等座便宜，非常適合錯峰出行。

不過與此同時，回程機票從6日起開始上漲。去哪兒網平台顯示，不少熱門目的地的回程機票價格從6日起開始上漲，特別像從長白山、大理等地返回的航線航班量較少，回程機票更加緊俏。目前此類航線不僅機票價格已經恢復至全價，且已有航班僅剩少量經濟艙機票可供預訂。

此外，隨著假期推進，市區內的不少高星酒店也已「降價促銷」。去哪兒網平台查詢顯示，像新國貿大酒店、JW萬豪等知名酒店，仍可預訂千元左右一晚的房間。

與之相對，周邊游帶動的周邊住宿預訂仍舊火爆。去哪兒網平台顯示，古北水鎮10月5日入住的多家設計型酒店、高端民宿已經售罄，像古北水鎮大酒店、古北之光溫泉酒店等網紅酒店僅剩3000元以上的房型可供預訂，周邊不少民宿的間夜價格也升至1500元以上。這種熱度直至7日才會「降溫」。

(中時 )