【現場直播】中秋傳新冠疫情 新增1例境外移入 指揮中心召開臨時記者會最新說明｜2020.10.5

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增1例境外移入新冠肺炎病例，為30多歲台籍女性，1月至菲律賓工作，曾於6月下旬出現發燒、嗅覺喪失等症狀，於當地就醫並檢出新冠肺炎陽性，經住院治療後症狀改善，並兩度採檢結果均為陰性。但個案9月18日返台隔離檢疫結束，仍覺不安心，再度自費採檢，檢出弱陽性。

指揮中心表示，該名在菲律賓確診，就醫痊癒後於7月兩度採檢陰性的台籍女性（案518），9月18日自菲律賓返台，入境迄今無不適症狀，機場採檢結果為陰性，個案因擔心自身健康，於10月3日檢疫期滿離開檢疫所後，前往醫院自費採檢，因檢出弱陽性(Ct值33)於今日確診，目前住院隔離中。

針對案518曾在六月下旬在菲律賓當地被檢出新冠肺炎陽性，但10月3日在台又確診，指揮中心發言人莊人祥表示，本案究竟在台灣遭二度感染，亦或是在菲律賓被感染後未根除的病毒，實在是很難判定，若要能夠證明案518非在台感染，除非能夠取得菲律賓的資料，透過病毒培養的方式來進行基因定序，確認是不同的病毒株後才能證明是在台感染，但事實上這很難去釐清。

指揮中心指出，衛生單位已初步掌握個案檢疫期滿後至住院隔離前之相關接觸者2人，1人為同住家人，無症狀，列為居家隔離對象；1人為髮廊美髮師，因雙方全程有佩戴口罩，列為自主健康管理對象。

莊人祥強調，案518在10月3日離開集中檢疫所，曾與髮廊造型師接觸，但雙方全程都有佩戴口罩，因此列為自主健康管理對象，至於先前將菲律賓入境採檢策略改為解隔離前全採，則是9月26日後入境的旅客適用，但案518是在9月18日入境，因此不用進行解隔離前的採檢。

莊人祥強調，境外確診個案返國，必須要遵守兩大規定，在國外確診從發病日到登機日期間超過兩個月間隔，且症狀緩解，或發病日已達十天，取得兩次呼吸道採檢的陰性證明才能夠登機。

指揮中心統計，截至目前累計94,734例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含93,571例排除)，其中518例確診，分別為426例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、485人解除隔離、26人住院隔離中。

(中時新聞網)