南方澳跨港大橋在去年10月1日斷裂，壓毀船隻造成6名外籍漁工不幸身亡，事故至今1年，今天（5日）公路總局舉辦南方澳跨港大橋重建工程舉辦祈福動土典禮，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍等人出席，蔡英文致詞時期許，加速重建南方澳跨港大橋，以重振南方澳漁港往日風采，讓商圈更繁榮、觀光更熱絡、交通更便利。

蔡英文表示，南方澳跨港大橋發生斷裂崩塌，造成人員傷亡，也重創地方經濟及觀光發展，事故後兩度來到南方澳關切現場搶救及災後復原進度，希望南方澳在經歷這場不幸事件，能夠轉化為正面的力量，同時向所有參與重建工程人員的辛勞表達慰勉。

公路總局表示，南方澳舊橋引道已如期拆除完成，如今將於原址重蓋新橋，新建橋梁設計為三跨連續變斷面加肋預力箱型梁橋，工程總長796.53公尺，其中橋梁595公尺、引道201.53公尺，橋面寬13至14.6公尺。

橋梁造型發想自南方澳漁港「鯖魚的故鄉」，於道路兩側設置人行步道、造型欄杆及裝置藝術，夜間搭配藝術光雕系統，完成後將結合交通與觀光於一體，工程經費8.4億元，由航港局航港建設基金支應、工期760天，預計2022年10月前完工。

(中時 )