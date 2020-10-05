退輔會主委馮世寬上午在立院答詢仍保率性作風，當被國民黨立委溫玉霞問到明年元月美豬開放進口，會不會吃，馮很乾脆的答說「不會」。他坦言「我不會撒謊，我不敢吃！但我們是民主國家，對國家政策有選擇權，例如說，我不吃，我兒子吃，這就是民主！」

溫玉霞問，退輔會有榮民醫院、榮民之家，是否會讓榮民吃到有瘦肉精的美豬？馮世寬則強調，榮家或是榮民醫院都有採購契約規範，就是要取用當地的食材，要輔導當地農民所生產農產品。馮世寬說，民主國家對國家政策有選擇權，例如說，「我不吃，我兒子吃，這就是民主」。

(中時 )