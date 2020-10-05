美豬開放 馮世寬「我不會吃 不敢吃」 11:202020/10/05 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 退輔會主委馮世寬上午在立院備詢。圖／取自立法院直播畫面 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 退輔會主委馮世寬上午在立院答詢仍保率性作風，當被國民黨立委溫玉霞問到明年元月美豬開放進口，會不會吃，馮很乾脆的答說「不會」。他坦言「我不會撒謊，我不敢吃！但我們是民主國家，對國家政策有選擇權，例如說，我不吃，我兒子吃，這就是民主！」 溫玉霞問，退輔會有榮民醫院、榮民之家，是否會讓榮民吃到有瘦肉精的美豬？馮世寬則強調，榮家或是榮民醫院都有採購契約規範，就是要取用當地的食材，要輔導當地農民所生產農產品。馮世寬說，民主國家對國家政策有選擇權，例如說，「我不吃，我兒子吃，這就是民主」。 (中時 ) #馮世寬 #榮民 #國家 #美豬 #退輔會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 坦言不敢吃美豬 馮世寬稱「我們是民主國家」掀網怒 13:532020/10/05 政治 禁吃萊豬範圍擴大 補習班也納入 09:422020/10/05 生活 美國的承諾仍然空洞 04:102020/10/05 論壇廣場 創新開放 工研院獲評最佳雇主 04:102020/10/05 地方新聞 66％民眾支持徵兵制 馮世寬曝缺點：徵來也沒心 11:132020/10/05 政治 戴AKACHEN珠寶超唯美 周蕙耳目一新 04:102020/10/05 時尚消費 美售魚叉 退將籲停產雄風飛彈 04:102020/10/05 政治要聞 阿爆大贏家心煩殺豬大事 04:102020/10/05 娛樂新聞 大內雪花祭 秋天也能賞花海 04:102020/10/05 地方新聞 美豬議題 藍營擬發動一周一戰 綠委：見招拆招 13:412020/10/05 政治 政治熱門新聞 大陸打過來會怎麼做？「街訪民調」台灣民眾第一反應超噴飯 - 政治 中秋後超慘畫面曝光 網：沒陸客後赤裸裸的台灣價值 - 政治 韓國瑜不在高雄全變了？他目睹「這一幕」轟：邁騙 - 政治 美售魚叉 退將籲停產雄風飛彈 - 政治要聞 - 中國時報 兩岸若開戰會願意上戰場嗎？ 網看到民調崩潰：我才不要 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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