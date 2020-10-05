黃子佼曝合照。(圖／翻攝自黃子佼臉書)

黃子佼4日深夜曬出她和林依晨聚餐合照，其中林依晨帥尪林于超也到場，讓黃子佼也不忘誇他「好大器好帥好聊」，並透露這是他認識林依晨19年來，第一次工作外的餐聚。

黃子佼PO出他和老婆孟耿如與林依晨夫婦合照，只見林依晨身旁還有個大鬍子型男，原來他是林依晨弟弟林維聖，因為疫情關係，黃子佼人生大事被迫延期，婚禮只能明年再辦，因此他也感謝林依晨與老公、弟弟彌補他「婚禮未辦的晚宴」，並誇林依晨老公「好大器好帥好聊」。

而他們這一餐「偽婚宴」，就在林依晨弟弟的餐廳，黃子佼也說到自己當年一路看林維聖拚廚藝，如今成主廚擁有自己的餐廳，讓他感動又佩服。有趣的是，這場聚會除了是黃子佼、林依晨師徒敘舊外，孟耿如曾在《惡作劇2吻》、《我可能不會愛你》合作過林依晨，讓網友都驚呼回憶湧現。

林依晨第一次主持，就和黃子佼搭檔《元氣唱片行》，因此她視對方為老師，教師節還會傳訊祝福他，而原計畫今年要努力邁向人生下一階段「當媽媽」的她，因為疫情和在美國工作的老公分隔兩地，好在7月時林于超終於回台，夫妻倆終於團聚。

#林依晨... 由黃子佼發佈於 2020年10月4日 星期日

(中時新聞網)